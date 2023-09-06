近年來，在金管會、各大金融機構與退休協會等共同推廣下，越來越多國人開啟退休理財規劃，期望能夠盡早享受下半場人生。基富通總經理王浩宇表示，想要樂活的退休人生，建議把握「1、2、3」原則，也就是「1」定要及早準備、「2」份退休收入來源及「3」千元起定期定額才能積少成多。

基富通表示，依據勞動部在今年度發布的「勞工生活及就業狀況調查」即顯示，受訪勞工規劃的退休年齡平均為61.3歲，較3年前的61.6歲稍微提早0.3歲，而且高於勞保老年年金的法定請領年齡與主要先進國家的法定退休年齡。不過，仍有高達86％的受訪勞工尚未規劃退休年齡，反映對於未來不確定性的擔憂。

王浩宇認為，無論是否設想好退休年齡，及早做好準備將是非常重要的第一步，才能降低對於未來的不安全感，並確保退休後經濟無虞。目前國人退休收入基本來源為政府社會保險與職業保險，也就是勞保年金、新舊制退休金、公農保、國民年金等，但面對通膨、長壽風險，建議在基本保障之外，透過投資理財方式，建立第二份退休收入來源，讓退休後的保障加倍。

王浩宇表示，退休理財金額不用多，如果及早開始，每月只要3000元，藉由定期定額紀律投資，發揮積少成多的複利效果。舉例來說，20歲開始、假設年化報酬率6％，60歲退休時的帳戶價值有機會達600萬元；若是30歲才開始存錢，每月存10,000元，假設年化報酬率6％，60歲退休時即有千萬元另一筆自存的退休金。

即使30歲時一個月無法存到10,000萬元，法人表示，那怕每個月只存3,000元定期定額優質股票、ETF或基金，依然在60歲時可以幫自己多存一筆退休金，民眾布局理想的退休生活不會太難。