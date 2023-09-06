暑假鯉魚潭「紅面鴨」大型活動，年年有巧思，水上劇場、雷射燈光，讓遊客驚艷。（花蓮縣府觀光處提供）

每年暑假在花蓮鯉魚潭舉辦大型活動「紅面鴨FUN暑假」已持續多年，縣府每年更新活動內容、設大型水上裝置藝術，讓遊客驚艷！今年縣府首次將活動創意送國際獎項協會主辦的「繆思大獎」國際性大賽參賽，獲選「慶典活動(Celebration event)」金獎，也讓邁入第11年的紅面鴨活動成功塑立品牌。

縣府觀光處說，由國際獎項協會主辦的「繆思大獎」國際性大賽，分為繆思設計獎、繆思創意設計獎、繆思酒店獎、繆思攝影獎四大類，歷來吸引全球超過112個國家的8萬5千個參賽者競逐大獎，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。

在2023美國繆思創意大獎（Muse Creative Awards）的19大組別，超過450個子類別之中，「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」成功脫穎而出，於「活動(Event)」組別之「慶典活動(Celebration event)」類別獲頒金獎(Gold Award)肯定。

觀光處表示，評審肯定本次活動透過15米高的紅面鴨大型水上裝置藝術展品和水舞秀、水上劇場表演、親子互動秀、家族見面會、星空煙火秀等多元化表演活動，吸引國內外遊客來到壽豐鯉魚潭欣賞美麗湖光山水之外，更能進一步認識花蓮在地多元文化與傳統。

觀光處長張志翔說，紅面鴨活動從最初充氣裝置（大型紅面鴨）靜態展示，到搭配音樂噴泉共同演出，更進一步於夜間安排充滿在地原住民元素與結合水舞聲光的水上劇場表演，成全國最大、結合大型水舞及雷射光影的原住民主題歌舞展演，已連續兩次(2020~2021年、2022~2023年)獲交通部觀光局列為「臺灣觀光雙年曆」全國級活動。

張志翔表示，「紅面鴨FUN暑假活動」今年吸引逾40萬人次參加活動，使縣內交通、旅遊、餐飲、伴手禮等觀光相關業者受惠，對花蓮觀光產業有非常大的效益。