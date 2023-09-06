泰國最強「竹馬CP」Force與Book相識16年，去年攜手參演BL劇《Enchanté》，真實可愛的自然互動，促成他們多次合作，今年在《A Boss and A Babe》化身老闆與實習生，大談辦公室戀情，緊接著又三搭，主演正在熱播的《Only Friends》上演多角戀。在台灣擁有大票粉絲粉的他們，也即將在下月15日來台舉辦粉絲見面會。

Force與Book從幼稚園搭同一部校車上下課，一路到中學都是校友，雖然升上大學不同校斷了交集，但他們之後各自都簽入GMMTV經紀公司。巧的是，公司安排他們一同演出BL劇《Enchanté》，直到導演介紹他們認識搭檔時，才發現將共組CP的「另一半」是許久不見的朋友，Book受訪時曾說：「像是命運把我們帶到一起，我不曾想過我們會一起演戲。」而老朋友合作拍親密戲，少了尷尬與害羞，他們也把自己全然交給對方，戲裡戲外都充滿濃濃CP感。

「Force Book 1st Fan Meeting In Taipei」將於10月15日在Legacy Taipei音樂展演空間舉辦，票價分為NT.6600／5600／4600元，採全場對號入座，並將於9月17日下午2點5分於KKTIX及全家Famiport售票系統販售，全場觀眾均可與他們近距離擊掌、合影留念，還可獲得紀念海報、限定小禮，更多詳情可洽台灣無限娛樂臉書。