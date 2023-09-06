據特殊教育統計年報，有學習障礙的孩子，佔所有身心障礙人數4成，是所有特殊教育中佔比最高的類別，然而，社會大眾對學習障礙的認識及理解卻普遍不足，導致部分學障童遭延誤鑑定，甚至被指稱學習不認真。聯合勸募與全聯福利中心合作，希望大家用實際行動支持學習障礙的兒童與家庭。

聯合勸募今年再度與台中市學思教育學會合作，打造第二套學習教材「星際冒險ABC」，以互動遊戲的方式幫助孩子記憶26個英文字母；聯合勸募秘書長朱紫碧說，目前有10個單位提出13項學習障礙計畫，盼募得700萬經費供計畫使用，包括讓老師辨識學習障礙、家長願意尋求協助。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全台全聯超過1100家門市皆有設置「愛心零錢箱」，統計門市實體零錢捐2023年1月至8月共募得將近1300萬元，因應數位趨勢，也能透過PX Pay做點數捐款，方便民眾舉手之勞響應愛心公益。

藝人林志穎也號召大家捐出手中的零錢、PX Pay點數，或是透過信用卡線上捐款，和他一起支持「學習障礙學童助學計畫」。更多有關學習障礙服務資訊請洽聯合勸募官網及粉絲專頁。捐款可洽聯合勸募官網。