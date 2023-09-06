台南登革熱疫情進入9月病例數激增，繼昨天單日275例，今天單日新增322例，再創疫情以來新高紀錄，截至目前累計4384例，截至6日累計4起死亡病例，今天重症病例也新增2例，為東區64歲男性及78歲女性，各於8月31日及9月3日發病，其中1人住進加護病房。

台南今天新增322例分別為安南區77例、東區62例、永康區54例、南區40例、北區32例、中西區18例、關廟區13例、安平區8例、仁德區6例、歸仁區4例、新化區及佳里區2例，善化區、新市區、下營區及南化區各1例。

其中，東區已經破千例，來到1028例，永康區930例、安南區905例、南區434例、北區352例，仁德區308例。值得注意的是，東區病例居高不下，而觀光重鎮的中西區也已破百例，來到148例。

針對安南區海砂屋地主態度消極，市府1周內連開7張罰單，強制清除海砂屋廢棄物，市長黃偉哲嚴正呼籲民眾一定要配合市府防治作為，否則一定從重從嚴開罰。他強調，從流行病學與歷史紀錄來看，這兩周將是疫情轉折關鍵期，市府全面動員防堵疫情，目前已開出1378張罰單，籲請市民配合落實孳清、化學防治。

環保局表示，安南區海砂屋因地主消極管理，現場儼然是蚊蟲孳生溫床，勸導後地主仍無積極作為，除立即鐵腕開罰，並在1周內出動19趟車次，清出64.4公噸廢棄物。

針對上周有3名死亡案例，衛生局近日召開重症個案討論會，由南區感染症指揮官柯文謙教授及副指揮官湯宏仁教授及各院主治醫師進行討論。

專家強調，隨著確診病例數提高，重症案例會隨之上升，雖然今年台南流行的是第一型登革病毒，症狀不明顯，但過去台南曾流行第二型登革病毒，且今年其他縣市及境外移入病例也出現第二、三型登革病毒，由於登革熱重症病程進展迅速，如未即時妥適治療，死亡率高達20％以上，請上述高危險群的市民切勿自行在家服藥，應盡速就醫並主動告知相關病史。