桃園市環保局配合中央徵收督促廠家繳納水汙染防治費，審計處發現，部分徵收項目與重點流域的徵收金額較前期減少，建議加強稽查潛在超標風險廠家。環保局表示，稽查檢測以同行業別水質濃度較低列為採樣對象，本年度共有190家業者，若數據符合水汙費徵收辦法，則列為追補繳對象。

事業及汙水下水道系統水汙染防治費徵收費額，是依廠家排放各徵收項目，包括化學需氧量、懸浮固體、鉛、鎳、銅、總汞、鎘、總鉻、砷及氰化物等，排放水質與排放水量的乘積加總。

審計處指出，依桃園應徵收家數，去年第1期申報繳納水汙費共1125家業者，徵收金額約5140萬元，其中占比前8大行業為石油化學以外的工業區專用汙水下水道系統、印刷電路板製造業、印染整理業、造紙業、化工業、晶圓製造及半導體製造業、石油化學業、其他指定地區或場所專用汙水下水道系統。

經統計，環保局每年管制查核徵收對象，促使業者確實申報，去年第1期轄內水汙費徵收家數，與前年同期相比減少27家，但徵收金額增加約163萬元，因事業排放水量增約214萬公噸所致。

審計處調查水汙費歷來業者申報徵收項目，以化學需氧量、重金屬銅、鎳等金額較多，去年第1期申報金額中，除重金屬銅較前年同期增加約10萬元外，化學需氧量、重金屬鎳相較前年分別減少約475萬與45萬元。

另觀察去年第1期水汙費徵收比率最高流域為南崁溪，其次為老街溪，但老街溪水汙費徵收費額相較前年第2期約866萬元及第1期約533萬元，分別減少約361萬與28萬元，顯示主要徵收流域水汙費也有減少。

審計處建議，應針對流域申報家數與金額較多的行業、水質濃度不合理及放流水潛在超標風險等對象加強稽查，避免徵收對象低報或短報，落實汙染者付費及推動水汙染防治工作。

環保局回應，透過水質自動連續監測（含重大違規等）裝設廠家清單，申報對象家數前8大行業，研擬相關追補繳採樣名單，以及其他應繳納水汙費業者於每期徵收期限內提醒催繳及催報。

環保局說明，稽查檢測對象篩選原則以同行業別水質濃度較低列為採樣對象，今年度共有190家事業，若檢測數據符合水汙費徵收辦法，則列追補繳對象，將由主管機關環境部查核。追補相關資料已提供環境部後續確認，將列入下半年水汙費繳納依據。