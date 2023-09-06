根據統計，先前最快達成台股ETF 500億元的記錄保持者為國泰台灣永續高股息(00878)，當時耗時589個日曆日，始祖元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)則花了1,829、4,471日；00929在這波存股熱推波助瀾下，自6月9日掛牌後，規模自成立時的50多億元呈跳躍式成長，6日規模來到532億元，此次只花了89日就達陣。

也因為台股投資人熱衷配息型ETF，帶動00929單日成交量屢創新高，6日達26.6萬張，再創掛牌以來最大量，且連兩個交易日登上台股交易市場成交量第一名；將於9月除息的群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)近期成交量也明顯激增。

投信法人表示，今年來台股高股息ETF成交量屢創新高，也凸顯台灣投資人存股熱出現典範移轉，從個股逐步轉向ETF市場，並吸引各投信搶占市場大餅。據統計，目前整體台股ETF規模已突破兆元大關，其中今年來以高股息型成長幅度最大，成為最吸金的ETF類型。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929成分股聚焦電子產業，8月台股隨AI概念股回檔修正，不過00929不跌反漲，凸顯選股兼顧波動及收益機會，搭配月配息機制，可提供投資人掌握台股產業成長與資本利得、股息收益契機。