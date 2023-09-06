非洲計畫被外界質疑因「執行不力」遭立法院凍結預算700萬元，外交部今天表示，外交部今年3月已致函立法院說明，相關預算也全數解凍。外交部未來將強化與立法委員溝通爭取支持，並將滾動式檢討相關資源配置，以持續深化及擴大與非洲國家間的關係。

蔡英文總統2018年4月率團出訪友邦史瓦帝尼後宣布推動「非洲計畫」，由國安會統籌整合政府各相關部會，推動台非間經貿、醫衛、農業、文教、科技、人道援助等各領域的合作交流，分享「台灣模式」的經驗，持續深耕我國與非洲國家關係，並協助我國廠商前進非洲，擴大海外布局。

不過該計畫被外界質疑因「執行不力」遭立法院凍結預算700萬元。對此，外交部強調，預算凍結是立法院審查預算的常態性作法，經過說明後，被立法院凍結的預算多已解凍。

外交部發言人劉永健表示，自2019年初執行「非洲計畫」以來，在外交部與相關部會合作及我國駐外館處全力合作下，已增設非洲地區館處，其中於2020年8月在東非索馬利蘭設立代表處，並於2022年11月在西非的象牙海岸恢復代表處運作。

他說，該計畫也擴大友我人脈網絡，外交部持續積極爭取非洲政要及各界意見領袖對我的支持，並成立由非洲多國友我國會議員組成的「福爾摩沙俱樂部」。目前蔡總統二度出訪史國，行前獲得來自非洲11國超過80位國會議員聯名歡迎總統到訪，即具體展現對我國的支持及友誼。

劉永健表示，外交部與相關部會密切合作，促進台商商機及台非不同議題合作架構的建立。過去5年間，台非政府間及民間簽訂的協定或備忘錄達62項，相關駐處及外貿協會辦理商機媒合活動超過1000次。在各方共同努力下，我國與非洲各國貿易總額自2018年的46.5億美元增至2022年的78.1億美元，成長率近70％，成果斐然。