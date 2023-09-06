南投縣長許淑華跟雲林縣長張麗善上電視購物台行銷兩縣中秋禮品，20分鐘就搶進20萬元訂單！南投縣政府提供

早上還在南投縣仁愛鄉山上勘災，下午就搭高鐵北上，南投縣長許淑華在電視購物台合體雲林縣長張麗善，雙縣長瞬間化身最強直播主，共同行銷兩縣中秋禮品，20分鐘就搶進20萬元營業額，連主持人都說「猴厲害」！

縣長許淑華5日下午與雲林縣長張麗善合體，前往momo電視購物台擔任超級直播主，抓住時下最流行產業，搶搭中秋商機，許淑華主推『品味南投』多種茶飲點心，搭配張麗善『雲林良品』生鮮農畜，希望讓全台民眾在中秋團圓之時，不必出門，就可以享受最新鮮優質美味的中秋組合直送到府服務。

這場快閃直播活動中，許淑華力推由『品味南投』優良農企業，包括草屯鎮農會、中寮鄉農會、魚池鄉農會、信義鄉農會、集元果觀光工廠、萬生生技農場、KooBaby菇寶寶、郡碩農莊田家易、清流印加果、Cona's妮娜巧克力等10家業者推出的獨家組合、多重好康，提供民眾一鍵下單享優惠。

雙首長共同直播的行銷活動，快閃直播約20分鐘就締造近20萬營業額，讓購物台主持人也誇讚果然是超強雙直播主，不只是展現了『品味南投』與『雲林良品』兩縣之間的友好，更透過銷售過程提升彼此產品競爭力。

南投縣農業處蘇瑞祥處長表示，南投縣近年來與農民攜手合作，透過精進農園管理技術，希望讓消費者不管在何時何地都可以品嚐到南投優質產品，所以未來縣府將建置「品味南投電商平台」，透過遴選機制，嚴選具有品味南投標章之在地農特產品上架行銷，提供全國鄉親直接從平台選購，從產地到餐桌，讓南投優質產品一鍵下單就可以成為舌尖相傳的美味佳餚。