迪奧此次於台北流行音樂中心文化館打造的展覽空間，展期為即日起至9／10展出。（吳松翰攝／黃唯淯台北傳真）

迪奧精萃再生系列家族，左起玫瑰微導精露、再生玫瑰源萃、玫瑰賦活乳霜。（吳松翰攝／黃唯淯台北傳真）

遠道來台的迪奧科技傳播總監Virginie，直言自己是第一次踏上台灣這塊土地。（吳松翰攝／黃唯淯台北傳真）

迪奧美容發表頂級Prestige精萃再生玫瑰源萃，並請來品牌保養大使賈靜雯出席現身暢聊保養經。她笑說今年努力給了自己不少壓力，為的就是希望能透過不斷的訓練與挑戰，迎接更新的自己。而面對如此繁忙的工作與壓力，她笑說好險有迪奧美容產品陪著她，還自嘲自己是「迪奧空瓶富翁」。而對保養，自己也有一套小密訣，以半臉為標準，使用2下玫瑰小粉鑽、2下玫瑰原萃、1勺高訂玫瑰露，還打趣說不要忘記抹另半邊臉。

此次針對迪奧精萃再生玫瑰源萃上市，品牌除了特意於台北流行音樂中心打造展覽空間外，也邀請迪奧科技傳播總監Virginie與我們暢聊產品的核心內幕。Virginie特別提到，現在國外並不流行使用Anti（對抗）這詞，改用Reversible（可逆）來形容肌膚狀況的調整比較恰當。「我們並不是要去打擊、對抗老化，而是透過協助細胞掃除有害物質，增進細胞活力，與自我細胞好好溝通，來達到肌膚視覺上的逆轉狀態。」她同時也分享打造「迪奧精萃再生玫瑰原萃」的最大功臣－岡維拉玫瑰的生長與來歷。

岡維拉的原型先祖原生於諾曼地的峭壁石堐上，天生就具有抵禦惡劣環境的基因，後來經過七代交叉培育後，科學家發現經過培育的岡維拉玫瑰對抵禦UV紫外線燈的效果特別好，遠遠強過一般聞香型的大馬士革玫瑰。而玫瑰再生系列取每朵玫瑰僅有一日的初蕾綻放日，再以七道手續萃取其中的基因成份，從而打造出具有生命力的精萃再生系列。她也說道法國是非常注重土壤與作物間的關係，也有部份作物於全球嘗試栽種，未來作物若有更好的表現，也不排除重新打造一座玫瑰花園。