民進黨新竹市議員、前市長林智堅助理楊玲宜昨在臉書發文，指控新竹市長高虹安出入「百萬名車代步接送」，除市府配有Alphard公務車外，還有黑色保時捷等4輛私家車，後得知保時捷車主是新竹縣前議長張碧琴的弟媳張文錦。張碧琴今(6日)則回應，高虹安公私分明，私人行程都願意順道載高一程，「不要什麼事情都政治化」。

楊玲宜昨在臉書指出，高虹安的奢侈從交通也可以看出來，她出入的座車可說是幾乎都是百萬造價，除了市府配有的一台Alphard公務車以外，還有四輛私家車，其中有一輛還是黑色的保時捷，大酸高虹安出入是百萬名車代步，堪比八人大轎娘娘出巡。楊玲宜今也在三立政論節目《新台灣加油》指出，4部私家車可能都是民間友人所提供的，也曾經在市殯跑行程時，親眼看到高虹安從黑色保時捷上下來。

據《三立新聞》、《華視》報導，高虹安搭乘的黑色保時捷，登記在新竹縣前議長張碧琴的弟媳名下；張碧琴受訪時則表示，弟媳確實有黑色保時捷，據她了解，高虹安公私分得很清楚，在活動場合遇到，若高需要跑私人行程，方便的話「我們都願意去載她一程」，有需要、能幫上忙的，都很願意去協助，兩人單純因為選舉而結緣，「不要什麼事情都政治化」。

新竹市政府發言人徐千晴昨也在臉書發文表示，外界傳高虹安生活奢侈，出入豪車代步，但高虹安此次出國考察是搭乘廉價航空，事實也證明高市長名下並沒有車子，為了節省市府資源，行程常會請一同前往的友人協助，朋友各式車種都有，不應該偏頗解讀。

將轉任民政局長的竹市府發言人施淑婷也澄清，市府秘書以非公務車陪同市長執行週末行程，高虹安名下並沒有登記任何車輛。竹市府今也表示，市長前往行程時會和同行秘書或人員共乘，也會搭乘Toyota、Suzuki等車種，並非如報導所稱之百萬名車接送。