累計兆利今年前八月營收達49.77億元，年增4.9％。
陸資品牌廠近期推出的新機大受好評，帶動該品牌向上游供應鏈追加訂單，該款新機被外資認為是品牌廠出貨重返億支的起攻點，上游供應鏈股價應聲大漲，PCB供應鏈華通（2313）、折疊軸承供應鏈兆利不僅業績成為亮點，大客戶被預期有望步出谷底之下，供應鏈股價提前上演慶祝行情。
兆利（3548）6日公布8月營收，在陸資品牌廠折疊軸承訂單挹注之下，創下最近十九個月新高紀錄，單月營收達8.72億元，月增6.9％、年增44％，由於第三季前二月累計營收已逾整個第一季，兆利第三季合併營收欲小不易。
累計兆利今年前八月營收達49.77億元，年增4.9％。
陸資品牌廠近期推出的新機大受好評，帶動該品牌向上游供應鏈追加訂單，該款新機被外資認為是品牌廠出貨重返億支的起攻點，上游供應鏈股價應聲大漲，PCB供應鏈華通（2313）、折疊軸承供應鏈兆利不僅業績成為亮點，大客戶被預期有望步出谷底之下，供應鏈股價提前上演慶祝行情。
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