品牌廠宏碁（2353）搶攻商用換機潮，全新採用第13代處理器的商用筆電TravelMate P系列新品，包括TravelMate P6 14／P4 Spin 14／P4 14／P2 16／P2 14，正式在台上市，主打資安防護，並兼具商務人士行動移動需求的輕薄耐用、長效電池續航力特性，及具有宏碁重視的綠色永續設計。

宏碁亦推出上市開賣加碼活動，於Acer Store購買搭載第13代Intel Core處理器系列的TravelMate P系列商用筆電，加碼送市價$2,880的Jabra Evolve 20 SE商務會議耳機麥克風。（https://store.acer.com/zh-tw/laptops/commercial）

全新TravelMate P系列具MIL-STD 810H軍規認證，軍用等級的耐用度、加強IO連接埠防護，還有全新升級的Dust Defender除塵技術，每6小時風扇自動啟動清潔功能，最大限度地減少灰塵堆積，維持高效穩定的系統運作。此外，透過紅外線攝影機或指紋辨識器安全登入，能以便捷的登入方式兼顧隱私，同時透過Windows的安全硬體結合信賴平台模組2.0（TPM 2.0），提供開箱即用的安全防護。

除了具高續航力的輕薄耐用筆電設計，行動在外使用時配置的Acer Light Sensing光感應技術，能智慧偵測環境的光線和色彩，動態調整顯示器的亮度與色溫，使得螢幕畫面更顯順眼自然，提供更賞心悅目的觀看體驗。TravelMate P系列筆電的商用鍵盤配有更大的觸控板、更安靜的按鍵，1.55 公釐的鍵程使打字更加快速流暢。宏碁的筆電設計提倡環保概念，採用消費後回收塑料（PCR）及海洋回收塑膠所製成，打造100％無塑膠且可回收的產品包材，更已獲得TCO認證及EPEAT註冊和環保標章。

宏碁商用筆電並提供三大保障與三大保固承諾，包含在全台擁有多達23個服務據點、58分鐘快速維修，和原廠直營客服、專業諮詢客製化服務，可量身打造包括備用機置換、企業專屬保固方案等。在產品部分則有3年完整保固、無亮點有限保固（可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次），及國際旅約保固（https://www.acer.com/tw-zh/support#）。