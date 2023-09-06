九澤CP邀請師弟U：NUS擔任小巨蛋演唱會嘉賓。（滾石唱片提供）

「九澤CP」即將在11月25日首度登上台北小巨蛋，舉行「愛在你身邊LOVE GAME」演唱會。兩人日前與五堅情登上高雄巨蛋「KKBOX 風雲榜」演出，首唱新歌〈暈嗎〉，並揭曉新歌的合作對象是師弟團U：NUS。今再揭露U：NUS將擔任演唱會嘉賓。陳零九表示：「兩分鐘表演看不過癮的，我們小巨蛋見！」邱鋒澤也說：「想看我們和U：NUS的小巨蛋限定版舞台演出，就千萬不要錯過9月22日晚上6點，門票準時開賣！」

而U：NUS也興奮表示：「很欣賞兩位師兄的才華，一起創作新歌〈暈嗎〉時收穫滿滿，也非常開心受邀擔任師兄們首次攻蛋的嘉賓。」兩組團員們也笑說：「一起攻下南北雙蛋，小巨蛋也要嗨到暈！」

由陳零九、邱鋒澤組成的雙人組合「九澤CP」，迎來成軍4週年，暢銷歌曲〈天黑請閉眼〉MV在YouTube已突破5200萬觀看次數，新作〈沒有開口〉、〈愛在你身邊〉推出，更在各大音樂排行榜名列前茅。

兩人除了即將攻蛋，也宣布將在9月24日下午2點於台北信義香堤大道廣場舉辦簽票會，期待表示：「演唱會前先暖暖身，提早和大家近距離見面！」邀歌迷們預先保留時間，準時購票共襄盛舉、不見不散。