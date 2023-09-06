新竹有名爸爸6日在臉書貼出4段影片，並表示連續2天在送小孩上學時，都遇到同1對夫妻將車逆向停在校門口，其實5日才跟男駕駛勸說，但沒想到6日就換太太變本加厲，原PO提醒逆向後，女駕駛除了大罵三字經，還嗆他「就是故意的」，他也怒轟夫妻倆簡直將孩童安全完全置於不顧。

原PO於6日在臉書社團《新竹爆料公社》PO出影片，從影片中可看出，他在校門口等待小孩下車時，對向突然衝來黑色賓士轎車，還逆向停在校門口，當時其他家長的摩托車來來往往的要接送小孩，都還要避開此車才能讓小孩安全下車，所以當時也引起家長們的側目。

影片來源「新竹爆料公社」

豈料，女駕駛被原PO提醒逆向後，竟要對方閉嘴，大罵三字經，還說「我就是故意的啦，不然你叫警察來開單」，在原PO報警時，女駕駛開車離開，原本以為她是要落跑，結果是停在原PO車的後方，試圖開車衝撞。

女駕駛將車逆向停在校門口，還嗆聲「我就是故意的」。翻攝「新竹爆料公社」

女駕駛事後還發多則IG限動嗆聲「感謝幫我打廣告，你被我撞真的剛好啦，自己要站在我車前面，還被我撞兩次，可憐」還警告原PO如果弄到她小孩，就不只撞他而已，還號召網友「誰要挺的？」

影片曝光後，網友紛紛怒批「拜託直接檢舉，這世道先犯錯還理直氣壯的厚臉皮太多了」、「最煩逆向停車的，不管不顧對向來車，停了就走 ，也不管會不會造成別人的麻煩。」、「基本上有看到都是逆向的狀態，真的很故意，給小孩最壞的示範」。