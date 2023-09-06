林志穎車禍後首公開露面，氣色相當好。（粘耿豪攝）

林志穎今（6）日出席聯合勸募公益活動，擔任愛心大使，呼籲用一塊錢幫助學習障礙孩童。他提到和3個兒子的互動，他苦笑說常常得排解很多「糾紛」。3個孩子在課業上，老大屬於自動自發型，在學校就會把課業完成；老三也是會利用下課時間完成作業；唯獨老二得花多3倍時間寫功課，有時林志穎還會提供誘因，給獎勵鼓勵他們，「我就會跟他們約定，趕快完成作業，假日帶他們去打寶可夢機台。」

林志穎首次在台的公開活動就獻給公益，他表示很榮幸收到聯合勸募邀請，這個主題很有意義同時也希望能夠幫學障兒童發聲。影片模擬學習障礙孩子眼中的視角，將最真實的困境呈現在大家面前。他也分享小時候因為早讀的關係，一直有課業跟不上的挫折，國小三年級才比較懂二年級的東西，因此可以同理學習障礙的孩子們需要更多的時間才能去吸收這些知識。

他透過這次機會更了解學習障礙學童，對於他們來說有合適的教材才能真正提升學習效率，更重要的是需要大家更多同理心和行動支持，才能突破學習障礙的困境。林志穎邀請大家用零錢或是福利點數，來一同幫助學障孩子穩定學習，提升多元的能力。

今年聯合勸募也再度與台中市學思教育學會合作，打造第二套學習教材「星際冒險ABC」，以互動遊戲的方式幫助孩子記憶26個英文字母，歡迎所有關心台灣兒少教育的夥伴們下載使用。林志穎也再次號召大家捐出手中的零錢、PX Pay點數，或是透過信用卡線上捐款，和他一起支持「學習障礙學童助學計畫」。更多有關學習障礙服務資訊請洽聯合勸募官網及粉絲專頁。