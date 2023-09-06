對於國民黨總統參選人、新北市長侯友宜提出老人健保免費政策，前立委郭正亮推測，民進黨認真聽，會全部跟進，因為他們執政；郭另外舉軍購和兩岸貿易為例，直言有時候覺得侯友宜太老實！國民黨的競爭力真的是太弱了！

郭正亮6日在中天電視《大新聞大爆卦》提到，盧秀芳那天丟的問題（台獨課綱）想要讓侯友宜發揮，可是柯志恩搶答，侯沒有補充，覺得蠻可惜的，「我敢說國民黨內有很多人在意」。郭認為，民進黨做過頭了，這有一個比較平衡的做法，也不是要恢復到兩蔣時代的歷史課綱，也沒那個意思，可是民進黨是明顯做過頭。

郭正亮認為，國防預算要買哪些項目，一定有不同意見，只是說要不要碰。譬如百萬顆手榴彈，「我就會說賴清德騙人」，因為義務役要丟手榴彈，表示他們在前線，「你還說他們不在前線？」這些人難道不是風險最高的嗎？就是在騙人！

「有時候覺得侯友宜太老實！」郭正亮直言，「像我就會很尖銳，說你就是說謊」，碰到兩岸議題不願意面對真相，騙年輕人，害了台灣年輕人，還說不會讓他們上前線，只會守重大設施？結果要丟手榴彈？守重大設施要丟手榴彈嗎？怎麼可能？「這樣講才有力量」，有時候講話要講到很血淋淋，人家才會記得！有時候真的需要這樣。

郭正亮提醒，10月12日就要公布貿易調查，民進黨會講大陸又在打壓台灣。郭指出，蔡英文這7年來做甚麼？為什麼依賴越來越高？這個政府在負什麼責任？

郭正亮說，這是一個打點，這個政府就是賴著中國大陸得到經濟養分」，明明沒有做任何準備，整天在搞抗中保台，讓台灣面對一大堆風險，真的發生時，毫無準備！對中國大陸貿易順差，立即面對最嚴峻的考驗，怎麼辦！

「在這個議題一定要拉到這個層次打，不然別人怎記得你？」郭正亮推測，因為到時候民進黨一定鋪天蓋地操作，這就是文宣戰的問題！為何亡國感可以得分？因為沒有凸顯民進黨不負責任到這種程度。

郭正亮其調，「如果這樣還能每次得逞，我講白了國民黨的競爭力真的是太弱了！」「國民黨毫無反擊之力，不覺得非常荒唐？」