總統府與文總舉辦的「來去總統府住一晚」體驗活動，吸引全世界KOL報名，來自斯洛伐克的社群名人Patrik Paulínyi今抵台「Check in」，成為今年第一組入住賓客。由於正逢台斯互設代表處20周年，副總統賴清德親自導覽，還準備迎賓小點以及萬華知名每日現煮冬瓜露，讓外國朋友品嚐台灣特色的美食與文化。

賴清德與總統府祕書長林佳龍今天現身總統府門口，親自接待今年「來去總統府住一晚」體驗活動的第一組入住賓客，賴清德不僅親自導覽總統府百年建築，也準備了亞洲廚神Jason Wang王凱傑特制的迎賓小點。Patrik也回贈駐斯洛伐克代表李南陽準備的20周年紀念徽章，象徵台斯民主陣線的情誼。

這也是該活動第一次有斯洛伐克獲選者加入。Patrik曾獲斯洛伐克最佳Instagram獎，其帳號被視作在地具影響力的旅行影像平台之一，他也被富比世雜誌列為斯洛伐克前20位影響者，不僅是位優秀的攝影師也是電影工作者，所關注的領域包含大自然、極限運動、野生動物以及建築等，其紀錄片《Just Go》曾獲邀參加國際電影節。

Patrik說，作為一名專業的電影工作者，他試圖記錄自己的旅行，希望透過影像喚起觀眾的情感和旅行的慾望，將觀眾帶到這個國家。

為了幫飛行16小時、8千多公里抵台的Patrik接風，賴清德特別準備其私房美食之一的萬華知名冬瓜露，讓Patrik消暑一下，還送上台灣造型兩用枕並表示，「來過台灣，就一定會愛上台灣」，盼台灣抱枕陪他到世界各地旅遊，相信台灣獨特的文化與風景，會讓Patrik一直記得台灣。

賴清德推薦喜歡大自然的Patrik前往司馬庫斯及其曾任市長的台南遊覽，並介紹司馬庫斯豐富、獨特的原住民文化，以及台南則豐富的小吃、古蹟與熱情的市民。

林佳龍也親自帶Patrik前往住宿區，沿途講解總統府百年建築的歷史與特色，並一同開箱總統府備勤室改裝的「入住空間」！林佳龍表示，房間內的布置特別為喜愛大自然的Patrik擺上蝴蝶標本、山林抱枕與多樣植物，推薦Patrik前往玉山體驗台灣最高峰，曾任台中市長的林佳龍也很高興Patrik將前往台中，體驗台中的文史古蹟。

文化總會秘書長李厚慶表示，台灣和斯洛伐克雙邊關係越來越密切，是台灣企業前往歐洲投資的重要據點，為了共同對抗疫情，去年台灣捐贈口罩給斯洛伐克，斯洛伐克也捐贈疫苗給台灣，這份情誼令人感動，相信未來台灣和斯洛伐克能與理念相近的國家，一起加強合作，打造具有韌性的民主陣線，為世界做出更多貢獻。