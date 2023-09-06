由於德國在水上型太陽能發電的技術較不盛行，故特別安排北德商務訪台代表團參觀由大同建造的台灣埤塘型太陽光電指標案場，此行亦讓訪問團成員驚艷大同在水上型太陽光電的技術實力。

桃園農業博覽會展區的北湖國小旁12-14號池，為大同公司所打造的全台第一口埤塘型太陽光電系統，總建置容量481.44kWp，設置面積為0.5公頃，每年發電量可達60萬度電，減碳量297公噸。

埤塘是桃園獨特的地景特色，大同將太陽光電與埤塘文化結合，使這些埤塘不僅做為水利、農用、消防、風水、休閒、教育及生態等用途，更具實質的發電效益，為推動綠色能源的一大里程碑，並獲台灣太陽光電系統最高榮譽之光鐸獎肯定。

該案設計、工法、材料皆以環境融合為前提進行，不抽乾埤塘水池打樁，以岸邊組裝浮筒載具及太陽能板，拖曳至水中締結，太陽光電系統漂浮於埤塘水面上，不影響原埤塘蓄水、滯洪之功用，且符合抗17級陣風之要求，並在施工前後進行水質監測，確保環境無虞。

電力新能源為大同的事業發展核心，並以集團資源提供綠色創能、儲能、節能及綠電轉供、碳權交易用能之一站式能源服務。2050淨零碳排，歐盟將於今年10月試行碳邊境調整機制，而台灣碳費徵收將以明年碳盤查為基礎收費，2025年開徵，首當其衝的排碳大戶之直接碳排放量與使用電力之間接碳排放皆會納入徵收碳費。

大同公司有鑒於此特邀請德意志交易所集團、歐洲能源交易所、德銀遠東投信、新加坡綠色交易所、台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會、CISA中華民國資訊軟體協會等，於9月13日下午2點在世貿展覽中心第一會議室舉辦「全球淨零碳排發展-台灣企業因應之道與商機」研討會，並將與歐洲能源交易所簽訂合作備忘錄，搶攻淨零減碳商機。