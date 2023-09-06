台灣大哥大總經理林之晨親自出席，頒獎表揚九家ESG管理績效卓越廠商，並在會中分享台灣大哥大於2023年8月，成為全亞洲第一家通過SBTi(科學基礎目標倡議組織) 2050 Net-zero審查的電信業者。台灣大也將輔導供應商，在合約中加入SBT減碳承諾，預計兩年內(2025年)輔導15家高碳排放供應商設定SBT目標，2035年達成供應鏈減碳23%目標。

林之晨表示，極端氣候變遷已嚴重威脅地球生態平衡，台灣大以實際行動，遏止生物多樣性喪失，承諾淨零轉型，也將「自然共好」策略擴大到「保護生物多樣性」。自2022年起制訂「生物多樣性與零毀林宣言」，在供應鏈ESG問卷中納入「生物多樣性題組」；2023年「台灣大哥大生物多樣性元年」導入TNFD自然相關財務揭露(The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)，同時要求供應商簽署「信守保護生物多樣性承諾」，攜手保護生物多樣性。

台灣大以科學化方法設定2050年淨零排放路徑，今年八月通過SBTi 2050 Net-zero審查，是全亞洲唯一通過此國際審查的電信業者。6日「精準減碳座談會」邀請10家具高度減碳潛力的關鍵供應商制定SBT科學減碳路徑，今年將輔導1家中小企業完成SBT減碳承諾，並議合1家供應商在合約中載明將加入SBT承諾，預計2025年協助15家供應商設定SBT目標(1.5度C)，朝向2035年供應鏈減碳23%的目標邁進。同時，呼籲供應商一起落實永續作為，台灣大鼓勵使用電子發票，邁向供應鏈無紙化；也呼應「媽媽氣候行動聯盟」，倡議供應商自備餐盒，減塑愛地球。

台灣大2022年合作供應商超過550家，對外採購金額達362億元，2023年導入ISO 20400永續採購框架，並透過實地審查，再輔以教育訓練，提高供應商ESG績效。6日頒發ESG卓越績優獎，共有九家橫跨電子、通訊設備及網路系統整合、資訊服務等產業別的廠商獲獎。台達電進行「生物多樣性衝擊評估」，將生物多樣性政策擴及價值鏈，獲頒今年新增之「生物多樣性先行者績優獎」，同時也於交流會中分享其珊瑚復育經驗；精誠資訊獲頒「人權制度管理績優獎」、台灣愛立信「永續減碳議合績優獎」、互動國際數位「永續資訊安全績優獎」、呈易電信工程「永續職業安全衛生績優獎」、聯邦國際租賃「治理卓越進步獎」，「永續治理績優獎」則由捷航科技、宏碁資訊服務、台灣諾基亞通信等3家供應商獲得。

台灣大以2035心大願景計畫2.0為藍圖，從責任企業出發，帶領價值鏈夥伴攜手創新，共同達成體驗未來、創利社會、自然共好三大未來成就。2022年永續供應鏈面向成績亮眼，連續4年獲CDP供應商議合評等最高A等級，位居全球前8%。連續第7年推動「種福電」永續行動倡議，至今累計122家供應商響應，協助7家公益團體，預估20年生產1,290萬度綠電，提供新台幣8,315萬元之穩定收益，創造綠色能源，也為公益團體創造更永續的陪伴。