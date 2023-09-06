8月美元指數上漲1.73％，國際主要貨幣對美元貶值，根據匯銀統計，歐元貶值0.83％、英鎊貶1.03％、加拿大幣貶2.15％、澳幣貶2.86％，亞幣以韓元貶3.57％最慘、日圓貶2.04％、人民幣貶2.04％，新台幣也續貶1.4％，連帶使新台幣NEER下降0.76至100.63，為2021年3月以來新低，REER同步下降0.23至103.8，則為2021年4月以來新低。

匯銀主管說明，NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。

至於REER則是計入物價變動因素的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

匯銀主管指出，Fed官員近期談話「鴿中偏鷹」，升息是否停止仍有不確定性，市場預估年底前至少還有一次升息機會，外資積極回防美元，根據央行統計，前八月外資本金加盈餘合計淨匯出約65億美元，各幣別貶幅深，央行也不得不順勢放手，新台幣加入亞幣這一波競貶，NEER及REER明顯下滑。

進入9月後，雖然外資股利匯出告段落，此因素對匯市影響淡化，但市場緊盯Fed動向，短線國際美元指數有撐，新台幣貶勢持續，6日收在31.967元的近三周新低，貶值7.2分，已連續四個交易日收黑，9月首周續貶1.13角。

匯銀主管也說，主要亞幣都很弱，中央銀行雖不得不「放手」新台幣貶值，但為了避免一直單向貶值，央行自8月以來積極進場調節，且近期在32元整數關卡佈置賣單，預計央行加重力道防守下，不至於快速貶破32元整數價位。