新北市政府為鼓勵企業提供優於法令規定的措施，以營造「工作與家庭生活平衡」及「性別平權」的職場環境，舉辦「友善家庭暨工作平等」評選，6日舉辦頒獎典禮，台灣大哥大以員工為本，提供員工優於法令友善措施，打造幸福職場，通過5項審核，成為唯一獲得最高榮譽的電信業者，更是本屆獲最高榮譽的四家企業之一。台灣大客服團隊-台灣客服科技，亦名列前茅同獲肯定。

根據內政部統計，台灣新生兒人數已連續3年負成長，生育率更為全世界最低，台灣大為改善少子化危機、緩解員工育兒負擔，不僅有超越法定標準14日，高達10週有薪產假、額外補助最高12萬元生育及育兒津貼、員工專屬低利「育兒信貸方案」，同步也在公司內設置具高規格門禁管理的集乳室環境，並配備專業集乳設備、免費備品，更聘請專職護理師，提供完整產前衛教及產後關懷，每年定期舉辦嬰幼兒照護課程、親子議題讀書會及講座，並與合法優質托育機構合作，提供學費優惠，給予員工育兒最大的軟硬體支援與身心靈照護。而台灣大2022年也誕生了137名新生寶寶，出生率為千分之23.34，遠高於台灣的千分之5.96。

台灣大打造幸福職場不遺餘力，除友善家庭與工作平等福利措施，更領先業界，啟用彈性的混合(hybrid)工作模式，員工每月10天居家上班，及彈性上下班制度，提供多時段的彈性工時，並開發客服居家值機系統「Home Agent」，系統自2022年啟用至今，以純熟的IT個資保護與雲端電話系統，協助全數客服同仁可同時在家值機，不受時間與地域限制，提供全年無休24小時的客服服務。

台灣大鼓勵員工善用公司提供的軟硬體工具，搭配彈性工作模式，兼顧工作與生活平衡，員工對混合工作模式反應非常好，自由安排時間，不僅方便接送小孩，例如近期中秋連假來臨，也能提早返鄉，避開車潮與人潮，更有同仁隨著先生外派德國，開啟長期遠距上班的模式，台灣大更陸續啟動可遠距實習的「科技大神培育實習計畫」等人才招募專案。彈性工作模式已是全球趨勢，台灣大運用電信核心職能，為員工備援需要的軟硬體設備，工作績效不減反增，透過超前部署，不斷突破重圍，樹立起遠距工作的鮮明制度，無形中也建立起在全球人才市場的未來競爭力。

依據證交所2023年公布資訊，台灣大哥大員工平均年薪破百萬，為同業最優。非業務人員平均年薪達18個月，績效優異同仁可獲得更高獎酬，更首創提撥金優於同業的「持股信託方案」，以優渥的薪資與福利，實質回饋員工辛勞付出，進而強化向心力。

台灣大以建立多元共融工作環境為使命，擁有多元員工組成，女性員工與女性管理職達半數，並以高於法令規定1.6倍超額聘用身障人士，聘用障別包含重度視障、肢障、癲癇、聽障及顏面損傷等，並任職於網路技術優化、資訊系統開發維運、門市與客服銷售、市調等部門，其中最資深為29年。台灣大每月舉辦跨層級「全員溝通大會」、員工提問專區等員工溝通管道，並定期開立多元共融學習課程，帶領員工察覺並消弭工作中的無意識刻板印象與偏見。身為台灣ICT產業的永續先行者，台灣大相信當企業融入不同的工作者，可為職場創造多元性，進一步為企業注入新的活水，也希望能從自身做起，拋磚引玉鼓勵企業一起創造友善職場。