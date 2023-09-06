"Ok ok... hold him. Hold his a*s... That guy is trouble. Hold him down."



LeBron James asking Marc Gasol to front Christian Wood on a free throw during a Lakers-Rockets game back in 2021.



Now they are teammates 🗣pic.twitter.com/utEV4xrsWL — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 6, 2023

洛杉磯湖人簽下了27歲中鋒伍德（Christian Wood），美聯社報導他獲得兩年合約，實際上第2季是球員選項的1+1合約。伍德表示：「我一直夢想加入湖人隊。」伍德效力過很多球隊，包括七六人、黃蜂、公鹿、鵜鶘、活塞、火箭、獨行俠，上季擔任替補場均16.6分、7.3籃板。

湖人2021年對戰火箭的比賽曾經出現這樣的鏡頭，主將詹姆斯（LeBron James）一邊罰球，一邊叮囑旁邊的隊友蓋索（Marc Gasol），「擋住他，擋住這混蛋，這傢伙是個麻煩，把他守好。」能讓詹姆斯這麼忌憚，伍德自然是很有兩下子的。

身高208公分的伍德是選秀落榜球員，當時有點意外，他本來被視為首輪球員。後來費城七六人隊給他合約，但很快又把他丟到G聯盟的八七人隊。伍德換了好幾隊都沒有闖出名堂，直到2019年鵜鶘把他拋棄，活塞接收他之後終於獲得足夠的表現機會。伍德該季對爵士一役勇砍30分11籃板，力壓對手戈貝爾（Rudy Gobert），但卻被戈貝爾傳染了COVID-19，成為聯盟第3號病例。

此後伍德首度獲得千萬美元年薪，在火箭兩季打出場均19.1分、9.9籃板成績。上季伍德被被賣到獨行俠，在耶誕節大戰對湖人勇砍30分8籃板7助攻4抄截，算是成功通過湖人的「面試」，他在今夏成為自由球員。