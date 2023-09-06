柬埔寨新任總理洪馬內9月3日會晤中共中央對外聯絡部部長劉建超時強調，柬埔寨新政府將堅守一中原則，「台灣、新疆、香港事務都是中國內政」，外交部今天重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，對於中國政府屢次藉與他國領導人會談的機會重彈「一中原則」，片面宣稱台灣為其領土，外交部表達強烈抗議並予以嚴正譴責。

中共中央對外聯絡部網站資訊指稱，柬埔寨新任總理洪馬內會晤劉建超時強調，柬埔寨新政府將繼續堅定恪守「一個中國」原則。外交部發言人劉永健重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治過台灣一天，這是不容否定的事實與現狀。

他說，外交部認為台柬應聚焦經貿雙贏合作，拓展雙邊關係，增進兩國人民福祉。誠摯期盼柬埔寨新任總理洪馬內拋棄意識形態與過時政策，以務實與開放態度，擴大台柬的經貿互惠交流，勿扈從中國惡意貶抑台灣主權地位，並停止對我國的不當言論。

外交部也強調，我國不會屈服於中國威權政府的壓力與外交打壓，將堅守自由民主的價值，積極聯合理念相近國家共同遏制威權擴張，致力維護區域和平與穩定。