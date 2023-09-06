林孝信文化基金會邀請歐開合唱團在宜蘭展開4場音樂會，分享阿卡貝拉的音樂特色。(林孝信文化基金會提供)

企業善盡職責，暖推公益不遺餘力。由中保科技集團創辦人林孝信總裁全新成立的林孝信文化基金會，致力推展並提升宜蘭地區的文化藝術，培育專業藝文人才，期望將宜蘭打造成猶如維也納般的音樂殿堂。首項推廣計畫，就是9月開始登場的4場阿卡貝拉演唱會，基金會邀請「歐開」合唱團進行演唱與分享阿卡貝拉的音樂特色，希望為宜蘭種下音樂藝術的種子。

林孝信出身自宜蘭員山鄉，年輕時曾和知名音樂家鄧昌國學過小提琴，也擅長鋼琴、手風琴，至今仍然維持著練琴的習慣。對於成立基金會來推廣音樂及藝術教育的初衷，林孝信總裁表示：「我自己從小也學音樂，深信藝術能滋養人心、豐盈人生，參與藝文活動不僅能舒緩生活壓力，也能提升民眾品的生活素質。」

中保科長期關心公益，過去贊助台灣絃樂團長達22年，舉辦超過百場的親子音樂會，與客戶和員工分享音樂帶來的喜悅與感動。林孝信更補充：「在宜蘭偏鄉，有很多原住民的孩子，他們擁有得天獨厚的天籟之聲和音樂才華，相信透過基金會的資源挹注，除了擴展孩子們的人生視野，更希望讓這些擁有音樂天賦的孩子們能被世界看見。」

林孝信文化基金會指出除了4場阿卡貝拉音樂會外，目前已在南澳國小成立培訓班，接下來也將與宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中和宜蘭高商合作，成立「阿卡貝拉人聲合唱社團」，透過這些合唱社團，讓學生們有機會接觸現代阿卡貝拉音樂，培養音樂興趣、團隊合作和表演技能，體驗並學習多元的音樂文化，同時也會透過社團進行選手培訓，尋找未來的音樂之星，並支持他們代表宜蘭參與國際比賽。之後基金會計畫將古典、交響、流行音樂等不同音樂風格帶進蘭陽，林孝信希望透過基金會的力量扶植在地優秀音樂人才，將宜蘭打造成音樂之都。