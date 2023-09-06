9月開學後至中秋連假前，餐飲市場進入淡季，各家業者也紛紛打出促銷；台中裕元花園酒店8日起推出「南洋美食節」，將近百款經典東南亞特色菜餚端上桌；而台中福華推出「台中市民好厝邊」活動，台中市民到館內3F覓舍用餐享8折優惠。
裕元花園酒店溫莎咖啡廳自助Buffet於9月8日起至9月30日止推出「南洋美食節」，特別請來台中知名東南亞餐廳主廚客座指導，嚴選網路星評極高的餐廳端出拿手料理，如泰國的青木瓜沙拉、星馬的海南雞飯、肉骨茶；越南的現做涼拌春捲以及印尼的巴東牛肉、沙嗲肉串等，消費滿額還能抽中華航空宿霧雙人來回機票。
另，飯店1樓玫瑰烘焙坊也推出期間限定風味餐：包括海南雞飯、越式牛肉河粉等，裕元花園酒店線上商城也祭出泰式打拋豬、大馬肉骨茶、瑪莎曼咖哩雞3款經典南洋風味冷凍調理包。
台中福華則是推出「台中市民好厝邊」活動，3F覓舍全日餐廳全新推出和風咖哩豬排飯、和風紅酒漢堡排、美國紐約客牛排＆海苔時蔬燕麥、炸牛菲力三明治等精選商業午餐，即日起至9月29日，市民用餐出示相關證明文件，即享限定主餐8折優惠。
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