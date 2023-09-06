新北市中和區桂永清將軍墓公園昨（5）日下午4時許，該處突然連續驚傳3聲巨響，陣陣濃煙伴隨竄出，附近住戶嚇得不輕，隨即報警處理。警方獲民眾報案，抵達現場後發現兩名行跡鬼祟的男子正準備離去，員警隨即上前攔查，經調查，原來2名男子只因閒得慌，竟一時興起至墓園放「水雷鞭炮」，訊後依違反《社維法》送辦沈、汪二人。

據了解，警方當時接獲民眾報案，稱桂永清將軍墓公園傳來三聲巨響，且同時濃煙竄出，員警當下聽聞，一度以為是槍聲，隨即奔赴現場。待員警趕抵現場了解案情時，卻正好撞見沈姓男子（29歲）、汪姓男子（33歲）二人正準備騎車離去。員警察覺二人行跡可疑，於是上前攔查，最終從沈男車前塑膠袋內查扣本案證物「水雷鞭炮」。

經警詢，沈男與汪男方才坦承犯行，二人因閒得慌，隨後一時興起，最終萌生出往公墓燃放「水雷鞭炮」取樂的想法，本案雖然未造成人員傷亡，卻足以擾亂該墓園附近住戶安寧，引發居民恐慌。待警詢，警方最終也依違反《社維法》送辦沈、汪二人。