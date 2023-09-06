女星天心當年以偶像歌手身分出道，如今在圈內耕耘超過25年，磨練至今成為橫跨戲劇、主持和唱片的全方位藝人，實力備受肯定，時常在社群平台分享生活點滴，近日她曬出一張29年前拍戲時的照片，只見一排女星中還有賈靜雯，幾人穿著泳裝，模樣充滿青春氣息，網友也讚天心和多年前沒什麼差別。

天心在Instagram曬出一張多年前的舊照，懷念道：「這叫什麼？可不可以是回憶我不殺」，只見同框的還有年輕時的賈靜雯、彎彎、虞小卉等人，眾人穿著泳裝皆露出纖細美腿，不同造型非常有辨識度，可以發現天心多年過去依舊沒什麼變化，只是略帶青澀氣質，網友們紛紛表示：「裡面有賈靜雯」、「喜翻」、「右邊是虞小卉」、「仙」、「姐姐怎麼可以都沒有變」、「這張確定不是昨天剛拍的嗎」、「都好美」、「都超美的」、「不可能都沒有變吧，是吃了什麼！」、「全都閃閃發光」、「是選美小姐嗎，太漂亮了」、「姐真的太凍齡了！」、「這無修圖的年代」、「妳都沒變是合理的嗎！」。

（來源／影片取自中視經典戲劇YouTube，如遭刪除請見諒。）

1995年播出的電視劇《那一年，我們都很酷》找來當時只有19歲的天心飾演高中生，賈靜雯出演年紀也才20歲，劇情講述寇世勳飾演的老師，教導有幫派色彩的叛逆班級，當時天心的角色是叛逆少女，頂著一頭短髮出演，造型俏麗、清新，讓許多觀眾印象深刻。