警方在機場逮捕涉嫌塗鴉的姜男。（警方提供）

台灣鐵路管理局樹林調車場停放的自強號列車，上月初遭不明人士闖入，並在車廂塗鴉，鐵路警察局經循線追查，日前在桃園機場拘提剛回國的22歲江姓男子，但江辯稱他當天是陪1個外國人進去，塗鴉的是對方，他只是陪同。

闖台鐵調車場塗鴉 1男潛逃出境後返台被逮

鐵警局日前接獲台鐵報案，指樹林調車場停放的 3000 型新自強號列車，車廂遭人闖入塗鴉，警方獲報後成立專案並過濾周遭200多具監視器，發現犯嫌4次變裝，且換搭計程車逃逸，經逐步追查，日前鎖定江男涉有重嫌，另發現江最近出國，6日才會返台。

6日下午警方向檢察官申請拘票，在江返抵國門時將他當場逮捕，江警訊時，辯稱當天他確實有到場，但是是應1個外國人要求，陪同他前往，塗鴉都是外國人所為，他只是陪同而已，警方偵訊後，依違反鐵路法及刑法毀棄損壞、侵入建築物罪嫌移送新北地檢署偵辦。

鐵路警察局呼籲：台鐵、高鐵及捷運軌道與維修廠區，列車往來頻繁且密布高壓電設備，未經許可侵入除須承擔法律刑責及鉅額營業損失求償，更嚴重危害本身生命安全，塗鴉雖是自我藝術展現，但應尊重他人權益，尋求合法場地，以免誤觸法網。