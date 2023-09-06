民進黨總統參選人賴清德被掀出萬里老家屬於違建，民進黨在闢謠專區澄清為錯誤消息，但新北市政府地政局今(6日)證實該處是違建，且該土地使用類別確屬於礦業用地，引發熱議。歷史哥李易修打臉種種「綠營闢謠」的偷換概念、自相矛盾之處，包括明明講明老家，綠營卻強調「房屋非賴清德所有」；綠議員瞎扯「萬里房子有人住要謝天謝地」；甚至喊「建物有合法建照」、「超過50年房當然沒建照」，自相矛盾瞎爆。

賴清德萬里老家被踢爆是違建，引發外界質疑，綠營也隨即鋪天蓋地護航，包括民進黨發言人張志豪回應強調，媒體指稱違建的房子並非賴清德所有，且「賴清德老家是違建」是錯誤訊息，後續會配合新北市政府及相關單位的認定來處理。對此，歷史哥今(6日)發文直批，「黨的護航已經到了語無倫次的地步了！」媒體人謝曜州留言說「因為登記在他兒子名下」。歷史哥酸「全家就是你家。老家不是我家。」

還有民進黨新北市議員張錦豪發文喊「萬里的房子不值錢啊大哥！有人願意搬進來都要謝天謝地了！」被歷史哥評為黨的護航語無倫次之二。

此外，民進黨在闢謠專區澄清，強調「建物有合法執照」、「面對不實訊息，讓我們一起澄清」，張錦豪另一邊卻喊「超過五十年鄉下的房子當然沒有建照、使照」，綠營說法自相矛盾，被歷史哥列為護航語無倫次之三：「沒建照VS，有建照，哪邊才是假消息？」、「昨天黨才說違建是假消息，今天就被吱己人吃了誠實豆沙包打臉？有沒有都還沒確認真偽就變身假消息狂戰士的八卦？」

網友表示「反正不是他的，就趕快拆！別讓違建掩蓋詐蛋。就像賴品妤家的光電、何博文的抄襲，都被詐蛋蓋掉了」、「雙標！柯文哲、黃國昌的違建，綠營一直罵，賴清德的違建為什麼不罵？」、「切～50歲以上怎麼會有身份證呢？」、「等一下國家力量介入，Lie老家就地合法？」