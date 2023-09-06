謝展榮首次演戲就遇到資深大前輩。（TVBS提供）

楊貴媚劇中經營高家早餐店。（TVBS提供）

喜翔遇到老婆楊貴媚碎念就喊腰痛要就醫。（TVBS提供）

謝祖武20歲帥兒謝展榮出道首部作品，TVBS原創劇集《有生之年》，就與影后楊貴媚合作，飾演她和喜翔的孫子，也是鄭元暢和方志友兒子，剛出道就與華麗卡司磨演技。楊貴媚認為謝展榮太緊張，但情有可原，「畢竟吳慷仁、鄭元暢和林哲熹都很會演，加上長輩們也都是資深前輩，但後面適應後就漸入佳境。」她透露自己會在片場偷打孫子屁股，透過肢體接觸幫助謝展榮放鬆。

爺爺喜翔對於謝展榮相當疼愛，稱讚第一次演戲已經表現得好，笑說：「我給的分數比楊貴媚給得高。」 爸爸謝祖武有給表演上的建議？謝展榮酷酷地回應，自己跟爸爸不太會聊到工作，兩個人的工作都是保持平行、不相交的情形，「不會沒事去問他的事情啦！」 他也透露拍攝《有生之年》期間從前輩們身上學到許多，讓他受益良多。

《有生之年》以高家一家笑中帶淚的故事為主軸，楊貴媚、喜翔分飾高家父母陳麗英、高正隆，靠著早餐店養大三個兒子，卻因兩年前高爸疑似外遇一事，引發夫妻間爭吵不休。楊貴媚、喜翔戲裡吵不停，戲外感情卻十分深厚，今（6）日適逢楊貴媚生日，喜翔特別帶著劇中孫子謝展榮，遠赴新影集的拍攝現場為楊貴媚慶生，分別送上粉紅花束及生日蛋糕，突如其來的生日驚喜，令楊貴媚十分意外，直呼：「 嚇我一跳，我老公耶、我孫子耶！」祖孫兩人更在楊貴媚臉上輕輕一吻，楊貴媚欣喜之情溢於言表。