桃園市介壽路276巷口積水情形。（許家睿提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市今天下午下起大雷雨，八德區時雨量達70.5毫米，災情狀況嚴重，路上積水深度高達小腿肚，民眾家裡的家具泡水，損失慘重。對此水務局表示，時雨量過高導致排水系統無法負荷，不過積水已皆於1小時退去。

市議員許家睿發出多張積淹水照片，他點出多個積水重災區，包括介壽路大潤發前、介壽路一段276巷口、介壽路596巷水淹進民宅等，照片中可見民眾家中的腳踏車、茶几、沙發都泡在水中，尤其介壽路596巷水淹進民宅，是每逢大雨必淹的區域，已經請公所及水務局專案處理，務必解決多年來的問題。

水務局雨情報告顯示，八德區今天下午的雨量囊括了4項最大，分別有最大總累計雨量147.5毫米，最大3小時雨量96.5毫米，最大時雨量70.5毫米，最大10分鐘雨量19毫米。

水務局水利防災科科長徐藍科表示，近期氣候異常，時常有午後雷陣雨，據預報指出明天下午一樣會有急降雨，提醒民眾要小心留意。八德區今天下午時雨量達70毫米，當地多處積淹水，原因為大量急降雨排水系統無法負荷，不過約在1小時內積水皆退去。

八德區公所工務課課長王耀陞指出，幾淹水較為嚴重的區域為介壽路二段582巷及596巷，巷子與介壽路有一定高低差，加上大雨來得大又急，排水系統來不及宣洩才釀災，但目前積水皆已退去。