聯合國今天示警，氣候變遷使得熱浪更加強烈和頻繁，造成空氣充斥著污染物，威脅人類和其他生物的健康。

法新社報導，最近從雅典到紐約等城市令人窒息的野火煙霾，可能是熱浪導致空氣污染最明顯的跡象。

但聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）在年度「空氣品質和氣候公報」（Air Quality and Climate Bulletin）中表示，極端高溫還會引發一連串其他化學過程，危害人類健康。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在聲明中表示：「熱浪使空氣品質惡化，對人類健康、生態系統、農業乃至我們的日常生活產生連鎖反應。」

芝加哥大學能源政策研究所（Energy Policy Institute）最近的一項研究顯示，汽車和工業排放物，以及沙子和野火等空氣污染物懸浮微粒，是對全球公共健康的最大外部威脅。

塔拉斯強調：「氣候變遷和空氣品質兩者不能分開而論。它們密不可分，必須一起解決才能打破這種惡性循環。」