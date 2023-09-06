數位部表示，6日與文化部、國家通訊傳播委員會共同召開新聞產業與大型數位平台的第三輪對話會議，協助雙方就數位平台方所提出之數位共榮進一步交流對話。

數位部說，今天會議，由Meta共4名代表，與我國新聞產業就數位共榮方案推動展開對話，台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等共推派7名代表與會。會議由數位部政務次長李懷仁、文化部政務次長李靜慧與通傳會委員林麗雲共同主持，公平交易委員會及國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。

會中新聞產業代表與數位平台代表達成兩共識，包含雙方理解台灣數位內容生態系的在地獨特性，在網路開放性原則上，共同推動台灣數位內容生態系多元與創新發展。

再來，雙方皆認同且支持訊息信賴度的重要性，肯定Meta共同打擊不實訊息、智慧財產權侵害、假冒詐騙等問題。積極討論處理成效與強化訊息信賴度。

另新聞產業公會主張請Meta重視新聞媒體的品牌與品質，願意在這基礎上，找出共榮共好的方案，讓新聞媒體夥伴的品牌、品質也可以變現；另希望儘快建立「受信任夥伴機制」；並呼籲行政、立法部門承擔責任，加速完成立法。

Meta則表示，作為一家企業，努力將我們的時間與資源投入於大家最重視的服務與產品上，在台灣將會與數位部與數位內容生態系繼續交流。

Meta也說，將積極與各界夥伴聯合優化網路詐騙處理流程，這是鑑於詐騙不僅限於網路平台，已深入各大產業與通路，Meta已與金融監督管理委員會、內政部警政署刑事警察局等各界夥伴建立「消費者政策檢舉管道」，快速檢視或下架潛在的詐騙內容或冒名帳號，Meta將繼續優化此流程，有效減少詐騙內容。

Meta表示，將持續強化全民防詐意識，自2019年起在台長期推動「數位公民教育計畫」，協助全民提升數位素養，強化全民資安防禦力。Meta將繼續與台灣各界夥伴展開更多宣傳與教育，透過面對面培訓、網路課程與實體教材推廣、互動問答方式，提升民眾防詐意識，盼能阻止及預防更多潛在的詐騙受害案件

數位部表示，未來將在現有基礎上，進一步與文化部、通傳會及公平會等，進行更緊密之合作，以協助我國新聞媒體數位轉型與永續營運。