雖然主營地區的整體經濟成長放緩，惟麗豐「克麗緹娜」品牌力及產品力則備受肯定！日前在北京舉行的CFS第十二屆財經峰會中，「克麗緹娜」再度榮膺「2023可持續發展典範企業」，麗豐集團執行長趙承佑則榮獲「2023卓越影響力企業家獎」等二項大獎。

另外，麗豐2018年進軍越南胡志明市並開始打造第一間旗艦店，藉由自主研發的各種頂尖沙龍級護膚產品，進一步推升「克麗緹娜」的海外品牌知名度及產品銷售，近期也榮獲2023 The Face Beauty 越南Top10美容品牌金獎。

麗豐表示，「克麗緹娜」持續在華人地區的美容產業布局將採適地適宜的策略，找到各該地區最適合的通路經營模式，並積極與當地享有盛名的美容媒體平台及明星合作，增加品牌曝光度，進而增進集團未來營運的成長潛力。

此外，麗豐從今年開始亦加強執行各項ESG政策，不止著眼於溫室盤查、環境保護等，也積極參與慈善和公益事業，以回饋社會大眾。此次河北涿州水患肆虐，「克麗緹娜」秉持人飢己飢、人溺己溺的精神，準備大量賑災物資並分數批送往災區，期望能及時給予受災民眾實際的物資援助