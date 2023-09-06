凡無VoLTE手機且符合續約資格之月租型用戶，辦台灣大指定專案月付149元起，就能以專案價0元，將台灣大電信獨賣、市價2,990元的Motorola e13帶回家，輕鬆升級支援VoLTE技術手機。台灣大也鼓勵用戶申辦eSIM服務，不論首次或續約申辦，可減免300元設定費。

升級VoLTE，即透過4G網路進行語音傳遞，最短一秒可撥通電話；藉由行動寬頻網路，傳輸HD高音質語音，不會降低上網速度，且啟用VoLTE後同步享VoWiFi及IP簡訊功能，使用Wi-Fi通話時，也可同時Wi-Fi上網，傳送訊息不再卡卡。

鼓勵用戶提升使用體驗，即日起，台灣大預付卡用戶可透過myfone門市或188客服專線開通VoLTE，台灣大月租型用戶可透過myfone門市、台灣大官網、台灣大客服APP以及188客服專線等四大管道申請。

台灣大針對沒有VoLTE手機且符合續約資格之月租型用戶，推出指定專案月付149元起，就能以專案價0元，帶走支援VoLTE技術的4G手機，包括Motorola e13、Hugiga V8等。台灣大同步推出升級5G專案購機，月租599元起，除了今年請你看Disney+，用戶每月在momo購物網消費滿額，再回饋最高750元momo幣，48個月合約期最高享36,000元momo幣回饋。

台灣大在主管機關引領及支持下，規劃汰停3G網路，並由VoLTE高音質語音通話取而代之，每年預估將節省5,220萬度用電，約可減少26,204噸碳排，相當於 67.7座大安森林公園年吸碳量，台灣大也將陸續為月租型、預付卡用戶自動開通VoLTE高音質語音通話服務，提供用戶更好的通話體驗。

除了升級VoLTE，台灣大也鼓勵用戶申辦eSIM，除減少製作實體SIM卡塑料，強化通訊設備聯網部署，推進5G應用發展，也支援雙卡雙待，台灣大哥大預付卡漫遊通支援eSIM出國免換實體SIM卡，大幅提升便利性，近期疫後旅遊復甦，8月申辦預付卡漫遊通eSIM服務人數較去年底倍增5倍。

台灣大推eSIM服務，用戶持雙證件到台灣大myfone門市即可辦理，門市科技顧問將提供專屬eSIM QR-Code 掃描安裝，換補卡設定費為300元，台灣大提供首次申請eSIM或續約申辦購機更換eSIM之用戶，享300元設定費減免。支援eSIM機款以手機原廠公告為主。