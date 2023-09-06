董事長李順欽表示，天然氣價格3月起自高檔拉回，單月營運從5月開始翻正，加上第三季油價反彈，增添跌價損失回沖利益，6月稅前獲利26億元，7、8月自結稅前盈餘各35億元、48.89億元。截至八月底，營運累虧包袱從四月318億元縮減至185.12億元。

不過，李順欽擔憂指出，當前石化景氣依舊未明，天然氣價格有回漲跡象，內部評估第四季天然氣虧損包袱恐將加重，今年全年營運虧損推估值比6月預估的200億元擴大為300億元，營運仍顯艱難。

李順欽強調，先前資產重估只是財報數調整，並非營運現金挹注，中油仍須透過發債等措施，維持營運資金運用，目前負債比仍高達九成。因資產活化等其他策略運用多無空間，即使伺機推展油品外銷，對營運虧損改善依舊有限。倘若政府仍無法給予增資支援，期盼經濟部能同意放寬氣價合理反映市場行情的空間。

中油去年大虧2,123億元，政策吸收高達2,997億元，光是天然氣就吸收2,400多億元。若沒有政策吸收的話，去年反而有800多億元盈餘。

李順欽指出，今年因政策吸收持續，天然氣仍是龐大包袱焦點，近期石化事業虧損包袱更有擴大跡象；截至今年8月底，天然氣事業虧226億元、油品事業虧79億元、液化石油氣事業虧27億元、石化事業也有51億元虧損。目前負債比高達90％，對經營與付息，產生非常大影響。

國際機構預測天然氣價可能在下半年、第四季時回升。中油目前研判，今年虧損約300億元，但一切還要做滾動性的檢討。