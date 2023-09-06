因應開學季、中秋節、教師節九月三大重要時節作夥逗陣來，遠傳friDay購物祭出「全站5折起、遠傳幣、現折優惠券等最高回饋28%」加7大超級好康促銷禮、5大主打優惠商品、48項指定品牌加碼回饋遠傳幣。

遠傳friDay購物於99購物節祭出全站5折起幾近腰斬的優惠，加碼遠傳幣、現折優惠券等高達28%，再增加7大好康禮，包含「1. 聯名卡最高8%遠傳幣回饋；2. 指定商品最高10%遠傳幣回饋；3. 天天領8張現折折價券，最高享10%折抵；4. 9月6日-9月9日 每日限搶商品；5. 週三再加碼驚喜神券；6. APP限定天天遠傳幣2倍放大、7. 13大銀行最高回饋7500刷卡金」。

遠傳friDay購物也推出五項主打優惠商品，包括冷暖空調、 益生菌洗衣精等，「每日限搶」活動，例如羅技POP KEYS無線機械式鍵盤1,499元（原價2,490）；倍潔雅超質感衛生紙150抽x56包599元（原價1,079元）、

此外，遠傳心生活推動多年有成，遠傳幣成廣大用戶現金外，主要的支付工具之一，為此「遠傳friDay購物」也從9月起開始，推出指定品牌加碼送遠傳幣活動，範圍擴及國際飯店品牌Hilton（5%遠傳幣）、嬰幼兒尿布品牌MamyPoko滿意寶寶（5%遠傳幣）、全球積木玩具大廠LEGO（5%遠傳幣）、日系機車品牌YAMAHA（遠傳幣3,000）、台灣機車龍頭SYM（2,000遠傳幣）、日本家電品牌SONY、HITACHI（7%遠傳幣）、韓國家電品牌SAMSUNG、LG（遠傳幣10%）、日本鐘錶精品SEIKO（10%遠傳幣）、安卓系統手機（最高抽999遠傳幣）共有多達48項指定品牌。

遠傳friDay購物也早於各家電商吹起AI旋風，在手機上推出為客戶量身訂做的AI「整點特賣」，提供一個小時內的折價券讓大家搶優惠，如使用「遠傳friDay購物App」還能設定提醒，準時接收特賣的消息享好康。此外，使用者也能透過App的「問問小五」生成式AI客服，輸入問題讓AI幫你找到商品，例如「開學要帶什麼」，會列出背包、筆記本、電腦、教科書等相關建議，等於在購物的同時還能建議盤查清單。