最高檢察署日前舉行的「線上博奕犯罪之查緝」研討會(最高檢提供)

國內網路賭博日益猖獗，甚至成立選舉賭盤，已影響中央及地方公職人員選舉，有危害國安之虞，但我國相關行政機關卻毫無作為。最高檢察署日前舉行的「線上博奕犯罪之查緝」研討會，嘉義地檢署檢察官陳昱奉在會中指出，網路博奕涉及金融監理、電信網路監理等面向，只靠檢警查辦，效果有限，以澳洲為例，澳洲針對線上博奕犯罪，強化行政監理管制，設置「澳大利亞通訊暨媒體管理委員會」(ACMA)6年，已有200多種線上非法服務被阻絕退出澳洲市場。

陳的發言，令不少檢調人士感嘆，有檢調人士表示，以澳方的作法，對照我國的國家通訊傳播委員會(NCC)、數位發展部等機關迄今對於網路賭博毫無作為，實在有檢討必要。

這場研討會議由檢察總長邢泰釗主持、包括調查局長王俊力、金門高分檢署檢察長毛有增等現場及視訊合計近300人與會。會中邀請橋頭地檢署襄閱主任檢察官謝肇晶、嘉義地檢察署檢察官陳昱奉等9位對線上博奕犯罪研究之專家、學者及司法人員，從各種角度深入探討各項問題，深入剖析目前在網路猖獗的網路博奕犯罪，希望能夠有效查扣犯罪不法所得。

陳昱奉指出，非法賭博犯行雖應以刑罰遏止，然網路博奕涉及金融監理、電信網路監理等面向，只依賴刑事手段效果有限，澳洲強化行政層面之監理管制，足供我國參考。澳洲設「澳大利亞通訊暨媒體管理委員會」（ACMA），業務範圍包括對廣播、無線電通訊、電信及互動式賭博等進行行政監管，並打擊錯誤訊息、打擊簡訊詐騙。

他說，ACMA自2017年開始執行新的非法賭博規制以來，已有200多種線上非法服務被阻絕退出澳洲市場，頗具成效，顯見行政管理是杜絕非法線上博奕的治本作為。

最高檢認為，我國非法博奕事業暴利驚人，嚴重影響治安，澳洲制度值得我國參考。非法線上博奕，往往不只是賭博而已。而線上博奕來自於數位科技，有效斬斷不法活動也需借重數位手段，有關線上博奕的數位治理，應橫跨金融監理、電信監理與犯罪偵查，達到數位化一條鞭模式，並廣泛運用民事、行政手段加以整合協力，才能有效遏止線上博奕犯罪。