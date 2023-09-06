新北市政府公布8月消費者物價總指數（CPI）及營造工程物價指數（CCI），和上月相比，以110年為100計算，消費者物價總指數為106.34，和上個月相比漲幅為0.62％，主要受蔬果因颱風及大雨價格上漲所致；而營造工程物價指數則比上個月漲了0.17％，主要受機具設備租金及工資上漲影響。

新北消費者物價總指數本月受到颱風、高溫短暫大雨影響，蔬菜及水果價格分別上升17.72％及12.37％，加上油料費隨國際行情調漲5.57％，和上月相比上升0.62％。而和去年同月相比則上升3.23％，主要是因為到旅遊及住宿費用受疫情影響，造成本年相對價格上漲，加上蔬菜、肉類、外食費及住宅維修費等價格都有上升所致。

主計處指出，以每月消費支出約7萬元家庭為例，就8月CPI年增率3.23％而言，在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，平均消費支出會比上年同月增加2263元；7大類中食物類因蔬菜、肉類及外食費價格上漲而增加912元，教養娛樂類則因旅遊及住宿費用等價格上漲增加446元。

另外，營造工程物價指數和去年同月相比，則是增加了2.27％，主要因爲「水泥及其製品類」與「工資類」漲幅分別為7.57％與3.82％所致，而木材及其製品類則下跌5.41％，抵銷部分漲幅。