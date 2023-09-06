高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔開場致詞表示，台灣整體法案正逐步朝碳權發展，碳權未來將從成本、負債轉變為企業的資產，而台灣碳權交易所於今年8月7日在高雄成立總公司，象徵中央已往此邁進。

遠傳電信企業暨國際事業群高煥元副總經理指出，歐盟「碳邊境調整機制(CBAM)」上路後，南台灣製造業首當其衝，尤其是高雄的石化、鋼鐵、扣件業，唯有「創能、儲能、節能」三大關鍵同步到位，才能化危機為轉機。遠傳近年投入淨零、數位雙轉型，不僅是全台最大的能源管理系統業者，更透過ICT與物聯網技術，強化儲能與用電端資源整合；並與子公司旭天能源合作建置太陽能源；攜手戰略合作夥伴台灣微軟，以遠傳能源管理系統結合微軟永續雲，共同推出「企業碳盤查服務」，協助製造業接軌國際碳排路徑，在全球淨零碳排趨勢中保持領先地位。

制定全球化淨零戰略佈局，能源管理是第一步關鍵基礎，遠傳自主開發的能源管理系統（EMS），以AI人工智慧提供最佳契約容量及智慧調控建議，每年協助節省遠傳門市總用電量10%；「班班有冷氣」專案則導入全台1,290所國中、小學，協助年減碳排量約2,295公噸。企業面對淨零檢排的基本功「碳盤查」，只需掌握盤查、應用、檢驗三步驟，即可將效益最大化、輕鬆應對。

遠傳與台灣微軟持續投入淨零、數位雙轉型合作，現場展示「遠傳能源管理系統」透過物聯網技術，整合用電端資訊，將能耗資料串聯至「微軟永續雲平台」，自動化處理碳排放終能耗數據。運用微軟永續雲建立的「碳排查系統」，可涵蓋「碳盤查」三大範疇數據，包含「範疇一」直接排放、「範疇二」間接能源排放、「範疇三」其他間接排放等資訊，以可視化平台提供事件分析、改善建議。

遠傳集結自身淨零、數位雙轉型能量，與子公司旭天能源在太陽能領域豐富的跨場域建置經驗，推出「創能、儲能、節能」全方位淨零服務，提供一站式感測元件與一級數據蒐集整合服務，可協助客戶建置、介接客戶端EMS(能源管理系統)，規劃導入儲能、微電網等加值服務，更提供一站式汽機車充電服務建置、智慧建築解決方案，致力以綠色資通訊科技，加速企業實現淨零永續藍圖。