日常生活中，有時難免會突然想不起別人的名字，但相關狀況若是發生在關係親密的男女朋友身上呢？一名女網友透露，近日跟男朋友「壞壞」時，對方竟然看著她喊前任的名字，且事後什麼話都沒說，讓她難過地問是否該放生對方了，結果竟有女網友分享自己的情況，讓其他人看完全都驚呼「訊息量太大」。

一名女網友昨（5）日在《Dcard》表示，男友的前任女友跟自己不僅生日只差幾天，連名字都只差一個字，之前她就曾覺得被男友當成是前任的替代品，不料日前兩人「壞壞」時，男友竟然看著她喊出前任的名字，讓她直言當下完全不想再繼續，「我很生氣，氣到哭，男友也什麼都沒說，該放生了對吧？」

其他網友看完後紛紛喊「你下次也喊前男友名字呀」、「你都很清楚了自己只是替身，那有什麼理由不分手」，不過也有人認為只是一時口誤，說「妳就沒犯過錯？只覺得玻璃心吧」、「說真的，名字只差一個字，有時候就是之前叫習慣了，不代表妳就是替代品或是他不愛妳吧？」

此外，還有一位女網友留言稱「我是都喊男友爸爸的名字」，瞬間驚呆全場，讓其他人驚呼「訊息量太大」、「公公覺得可以娶」、「好媳婦代表」、「是個狠人」、「男友會秒軟吧」、「男友爸爸表示歡迎，彩禮都不用」。