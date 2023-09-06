目前正出訪史瓦帝尼的蔡英文總統，今晚以錄影方式向科技廠商招手，歡迎企業前來投資，她承諾，政府會致力確保產業擁有所需的資源和人才，也將為材料和設備等相關產業提供所需的支援，使其能和晶片產業一起蓬勃發展，藉此將臺灣打造為「半導體先進製程中心」。

蔡英文今晚在「SEMICON Taiwan 2023 科技菁英領袖晚宴」中，以預錄的影片用英文致詞表示，今年，很遺憾無法親自到場和大家一起參與半導體產業的盛會。「賴副總統將代我向大家轉達恭賀和祝福之意」。

她感謝國際半導體產業協會及台灣半導體產業協會。過去幾十年來致力促進合作和發展，幫助產業取得重大進展。還有今晚產業貢獻獎的得獎者，「你們致力創新，引領此關鍵產業，在其進展中實扮演不可或缺的角色」。

她說，國際半導體展涵蓋半導體產業各領域，近30年來為臺灣和全球建立了重要的連結。去年的國際半導體展，是自舉辦以來規模最大的一次，而今年的活動更為盛大，有850家廠商共3000個攤位參展。她相信這個活動在未來將繼續成長茁壯。

蔡英文認為，這個活動的成功，也反映產業的蓬勃發展，我們已看到5G、生成式人工智慧及高效能運算有重大創新。「我很自豪地說，正是臺灣的半導體產業推動這些尖端技術的進步」。

她強調，經過數十年的努力，臺灣現在已擁有完善的產業聚落來支持我們的晶片產業，這是其成功的重要因素之一，並已成為全球欣羨的對象。臺灣在 IC設計及封裝測試位居全球領先地位。最重要的是，全球超過一半的半導體和70％的7奈米以下先進晶片都是在臺灣生產。做為全球最先進的2奈米製程領導者，臺灣是此產業進步的關鍵驅動力。

蔡英文指出，臺灣的核心地位來自其夥伴關係、技術和快速反應能力，但同樣重要的是在國際上建立起的信任。在這個競爭激烈的領域，臺灣已證明是一個有能力、可靠和負責任的合作夥伴。這更進一步增加臺灣對國內外投資的吸引力。

過去幾年，艾司摩爾、默克集團、科林研發及英特格等國際企業紛紛宣布擴大在臺投資計畫；而應用材料、東京威力科創也宣布在臺設立先進製程設備培訓中心。

她說，今年6月，她在新竹竹北見證了日立先端科技半導體先端技術開發中心的落成，這是其客製化服務的重要里程碑。而在7月，台積電也宣布在新竹設立全球研發中心，這對於開發2奈米製程技術至為關鍵。

她歡迎企業前來投資，並承諾政府致力確保產業擁有所需的資源和人才，以持續成長。這幾年來，我們和大學及臺灣的民間企業合作，在幾所頂尖大學成立半導體學院。我們將為材料和設備等相關產業提供所需的支援，使其能和晶片產業一起蓬勃發展。我們希望藉此將臺灣打造為半導體先進製程中心。

從電動車、綠能、生成式人工智慧到汽車物聯網，她認為，半導體正深入現代世界的各層面，「今天在座各位正處於這些先進技術的核心，感謝大家的努力和遠見」。