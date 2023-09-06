56歲資深女星田麗是演藝圈著名美魔女，擁有原住民天生深邃五官加上火辣身材，演技更得過金鐘獎視后肯定，演藝生涯繳出相當亮眼成績。田麗近年淡出演藝圈移居台東當果農，還被誇讚是「最美農婦」；日前台灣遭接二連三的颱風肆虐，田麗也在臉書曬出果園遭強風襲擊的慘況，無奈表示得大規模整理了。

近期台灣接連遭遇卡努和海葵颱風侵襲，各地災情不斷，移居台東當果農的田麗昨（5日）在臉書上傳一段強風片，她初次感到這麼接近颱風，「完全被強風包圍著，超級壯觀」，但她也希望不要再有這種慘況了，坦言嚇到魂都還沒回來。

而田麗也透露果園災情，經過強風掃過後，她無奈地說，「接下來得要大規模的整理，唉喲喂呀」，不過，慶幸的是，田麗說飼養的毛小孩們和雞群都好好的。女星紀曉君也在影片底下留言關心，表示以為她不在台灣，田麗則回應，「剛回來就遇上颱風」。

田麗2002年以電視劇《別來無恙》中的「美花」，獲得第37屆金鐘獎戲劇節目女主角獎的肯定，之後漸漸把工作中心轉往大陸，近年則回台到東部定居當果農。