台灣被動式ETF發展20年，下一階段「主動式ETF」可望成新寵！國泰投信總經理暨投信投顧公會業委會召集人張雍川6日透露，美、歐、韓、澳很多國家都開始發行主動式ETF，目前投信投顧公會已經在收集主動式ETF相關資訊，包括各國的各國監管制度、資訊揭露等規定，提供主管機關參考，跟上國際潮流。

張雍川表示，ETF指的是Exchanged Traded Fund、是在交易所掛牌的基金，各國一開始都是發行被動式ETF，但被動式ETF發到最後大家相似度會愈來愈高，因此現在美、韓、澳、歐很多都開始發行主動式ETF（Active Traded Fund），最有名就是由Catherine D. Wood操盤的ARKW ETF，現在像美國、歐洲先進國家新發行的ETF已有超過一半是主動式ETF，甚至像韓國也有多檔產品，我國也希望未來在ETF差異化上能有所區隔。

張雍川表示，台灣有很多主動式的基金，也有很多主動式基金團隊、有很優秀的基金經理人，長期績效是驚人的，若未來發主動式ETF、透過交易所掛牌，能給投資人新的選擇，也是邁向國際化的重要腳步。

張雍川指出，目前投信投顧公會已在研擬，要跟著國際腳步，開放主動式ETF，提供更多樣性、績效優異的ETF給投資人選擇。

至於具體開放時程，張雍川表示，要視主管機關的判斷與想法。他指出，全球ETF發展歷程，一開始都是被動式的，後來愈來愈像開始有主動式的，主動式ETF的持股揭露是透明的，甚至可以做到每日揭露，不像現在既有的ETF，其持股並不是高頻率的揭露、一季才完整揭露一次持有1％以上的持股。

不過有關詳細內容，張雍川指出，現在還在討論階段，公會正積極搜集各國監管、制度、資訊揭露規定，未來會呈報給主管機關，供推出此政策時有完整的監管配套、投資人保護、資訊透明度。