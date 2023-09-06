中市道路出現兩起塌陷及坑洞，市府6日回應已開挖修補，並先回填，於7日進場修復。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市區昨天午後連續大雨，民進黨台中市議員江肇國今天表示，接獲陳情，西區美村路與五權三街路面塌陷；南區學府路面也出現凹陷，要求市府盡速查明，全面道路體檢。建設局回應表示，經查學府路是自來水管漏水；美村路則已開挖修補雨水系統溝壁，兩處都已先回填，都於明天進場搶修。

江肇國表示，昨天接獲陳情指出西區道路下陷，原以為是單一事件，沒想到，今天再接獲南區學府路也有路面凹陷。他立即通報建設局處理、安排會勘，但到底是施工品質不良、連日大雨造成路面流失、或管線破裂所致，要求市府盡快查明及解決。

建設局表示，南區學府路出現坑洞下陷，今天下午即進場開挖，經查是自來水管漏水導致，已先回填，通報自來水公司查修，安排今晚進場確認漏水點後，明天搶修。

至於美村路及五權三街路面下陷，建設局表示，建設局、水利局等相關單位今天上午現場勘查後，下午即派工開挖，並由水利局修補雨水系統溝壁內側；開挖部分已先回填，並設置交維設施，明天將進場完成道路修復。