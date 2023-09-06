柯叔元飾演一名交通警察對工作十分投入。（大愛電視提供）

李淑楨劇中對小孩教育嚴厲。（大愛電視提供）

由柯叔元及李淑楨主演的大愛戲劇《城市奏鳴曲》，兩人飾演夫妻，2人結婚照中李淑楨的復古婚紗、還有柯叔元頂著一頭日本電棒燙的捲髮，一秒就讓人回到60、70年代。李淑楨劇中對孩子實行嚴厲的打罵教育，現實中她對18歲女兒，從小到大完全不會在成續及社團等領域過度要求與施壓，因為李淑楨重視的是「人格教育」，採取的方法就是透過責任承擔與執行中去學習。

首先「見人絕對要打招呼」訓練「待人接物、做人處世」的能力，女兒曾經有段時間接電話都不稱呼她，李淑楨請女兒連續叫她十次，從此就改掉了不叫人的習慣。再來「每天要做家事」，洗馬桶、吸地、吹完頭髮撿髮絲、淋浴之後刮玻璃水痕等，養成自律個性，還有「想法要徹底表達」訓練掌控情緒做到精準的溝通。李淑楨教女兒明白身為一個孩子、一個學生及家庭的一份子，無論什麼角色都要負起應有的責任。

有健全的人格成為一個「獨立思考、自主自重、懂得付出的人」，李淑楨相信女兒「課業，也只是piece of cake」，身為高三女兒的媽媽時，她只給自己壓力，就是每個星期至少要煮兩次晚餐，李淑楨說「用我的暗黑料理來協助她」，女兒今年考上大學，讓她回想去大學時光，也想跟著女兒回去讀書了。

《城市奏鳴曲》描述柯叔元和李淑楨從相識相愛、到婚後先生重兄弟情、太太警眷身份得母兼父職、對小孩的斯巴達教育、還有婆媳問題讓先生左右為難而萌生離婚念頭的真實故事。