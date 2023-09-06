新華社報導，中國國務院總理李強當地時間6日下午，在印尼雅加達出席第26次東協與中日韓（10＋3）領導人會議。李強就日本福島核汙染水排海問題闡明中方立場，表示核汙染水處置關乎全球海洋生態環境和民眾健康，日方應該忠實履行自己的國際義務，與鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置核汙染水。

李強表示，過去20多年，10＋3合作機制經歷多次危機考驗，在推動地區發展繁榮中發揮著重要作用。越是遇到困難的時候，越是需要抱團取暖、團結協作。對於10＋3國家乃至整個亞洲國家來說，有共同的家園、共同的利益、共同的機遇。要立足亞洲和平發展的整體利益，求同存異、求同化異，不斷夯實10＋3機制的合作根基，共同應對各類風險挑戰，攜手促進地區發展繁榮穩定，努力推動構建亞洲命運共同體。

李強指出，當前世界進入新的動盪變革期，全球發展事業面臨巨大挑戰。要始終把發展擺在地區合作的優先位置，排除各種干擾，深挖合作潛力，努力走出一條更加穩健、更有活力、更為普惠的發展路子。中方願與各方以落實新一期《10＋3合作工作計畫》為契機，圍繞共同打造經濟增長中心，重點做好三件事情：

一是持續推進區域經濟一體化。要持續釋放《區域全面經濟夥伴協定》紅利，更大力度促進要素自由流動，推動貿易投資擴容升級。希望各方支持香港作為首批新成員加入協定。

二是持續深化地區產業分工協作。要秉持開放合作、互利共贏精神，繼續發揮地緣鄰近、經濟互補等優勢，推動地區產業鏈供應鏈在穩定暢通中優化升級。

三是持續加強科技創新引領帶動。中方願與各方深化數位經濟、清潔能源、新能源汽車等領域創新合作，共促新興產業發展，共同培育更多新的經濟增長點。

李強就日本福島核汙染水排海問題闡明中方立場，表示核汙染水處置關乎全球海洋生態環境和民眾健康，日方應該忠實履行自己的國際義務，同鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置核汙染水。