性感辣模雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，擁有豔麗臉蛋及傲人E罩杯火辣身材，人氣一直以來居高不下，個性率直的她坦承是靠整形才有現在美貌，常在社群平台分享生活日常的她，近日她在Instagram開嗆博恩的節目《狗屎寫手》，怒斥：「這不是脫口秀，這是低級秀！」

雪碧今（6日）在Instagram發聲：「博x什麼秀，寫屎高手自娛娛人，讓明星網紅變成了笑柄….」，她表示剛開始覺得好笑，但現在覺得不好笑，曾經有一陣子也想參加《狗屎寫手》讓大家聽聽笑笑，之前的經紀人曾替她報名，但節目方打槍她，認為她資格不符合，後來周遭朋友問了雪碧一句話：「上了這節目對你有好處嗎？」她認為上台後是受人控制的小丑，被台下觀眾恥笑，被揭開瘡疤，還要微笑面對，「hahaha，這不是脫口秀，這是低級秀！」

雪碧直言：「你們賺到流量，藝人賺到再次被傷害到瘡疤！公平嗎？國外的秀還有國內外很多秀都是嘲笑自己自娛娛人，而不靠傷害跟犀利話語去諷刺別人！」她表示能讓台下和台下都發自內心的笑才是好節目，奉勸：「收到邀約的網紅明星，想清楚點吧！我要感謝寫屎高手打槍我，不然又是腥風血雨了」，貼文曝光後有網友在留言區開酸「猜猜多久後發道歉聲明」，雪碧直球回應：「我道歉？根據《刑法》第311條，若對可受公評之事進行適當評論，就算是批評也不能算是妨害名譽，公眾人物是可接受公評的！而且這篇文傷不了他們的，科普一下」。