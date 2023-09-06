兆豐金今日舉行法說會，今年上半年兆豐的海外獲利已經達到71.17億元，尤其是香港、新加坡、泰國、越南獲利都有倍數成長。

兆豐金控今年年上半年稅後淨利達187.7億元，較去年同期大幅成長136％，創金控成立以來半年期間獲利新高。另累積至今年7月稅後淨利則一舉突破200億，達220.9億元，年成長率87％，每股稅後純益(EPS)為1.58元，為公股金控第一。

兆豐銀持續聚焦全球供應鏈移動商機，上半年海外及OBU稅前淨71.17億元，年增24.3億元，成長幅度51.9％。

兆豐銀行表示，目前兆豐在全球18個經濟體有39個據點，新南向包含泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、新加坡9個國家，22據點是台資銀行當中，全球布局最多的銀行。

今年7月增資泰國子行10億元泰銖，擴大量能掌握供應連移轉商機，未來持續注意經貿動態、海外台商需求與各國金融准入情形，適時的應設合適的據點。

今年上半年香港、東南亞與澳洲獲利，成長幅度6成以上，尤其香港、新加坡、泰國、越南獲利都有倍數成長。